Хочу оформить субсидию, но у меня долги по коммуналке. В управлении соцзащиты сказали, что на субсидию я могу претендовать, если оформлю реструктуризацию долгов. Как это сделать? Анна Сергеевна

Как разъясняют эксперты Юридического портала Украины бесплатной правовой помощи, реструктуризация (рассрочка) задолженности — добровольные выплаты долгов за жилищно-коммунальные услуги (за содержание жилья и коммунальных услуг: водо-, тепло-, газоснабжение, услуги водоотведения, электроэнергию, вывоз бытового мусора и жидких нечистот), равномерно распределенные на определенный срок. Порядок ликвидации задолженности за жилищно-коммунальные услуги и квартплату регулируется Законом Украины № 554-IV.Для того чтобы оплачивать ЖКХ-счета в рассрочку, необходимо заключить с предприятиями — поставщиками жилищно-коммунальных услуг договоры о реструктуризации, согласно которым будет производиться ежемесячное равномерное погашение задолженности и своевременная уплата текущих платежей за коммуналку.Общая сумма платежей, вносимых гражданами на оплату текущих счетов и платежей по погашению реструктуризированной задолженности не должна превышать 25% совокупного дохода всех членов семьи, а для пенсионеров и других лиц, получающих какие-либо виды социальной помощи, — 20%.Задолженность за жилищно-коммунальные услуги реструктуризируется на срок до 60 месяцев в зависимости от суммы долга и уровня доходов граждан на дату оформления рассрочки. Если семейного бюджета не хватает на полное погашение задолженности, срок действия договора может продлеваться до полного ее погашения. Кроме того, после подписания договора о реструктуризации есть возможность оформить субсидию на жилищно-коммунальные услуги.