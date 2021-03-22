Харьковчане просят восстановить троллейбусный маршрут, который соединял бы микрорайон Восточный и станцию метро "Индустриальная".

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.Жители микрорайона Восточный (перекресток улицы Луи Пастера и бульвара Ивана Каркача), у бывших ПТУ и бассейна "Нептун", просят восстановить троллейбус до метро "Индустриальная" или "Тракторный завод", через улицу Луи Пастера или бульвар Ивана Каркача, - сказано в тексте.Напомним, чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5000 подписей за 90 дней.Отметим, что петиция похожего содержания уже подавалась осенью 2019 года. Ее автор просил построить новую троллейбусную линию.