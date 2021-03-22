Морская рыба значительно более богата жирами, чем пресноводная, содержит больше ненасыщенных жирных кислот группы омега-3, которые положительно влияют на обмен веществ и метаболизм организма человека, являются профилактикой атеросклероза.

По происхождению рыба делится на морскую и пресноводную.– Морская – это лосось, макрель, тунец, сельдь, палтус, треска, салака, – уточняет генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко. – К пресноводной относятся сом, лещ, сазан, карп, форель, линь, плотва, осетр, судак.По способу технологической обработки рыбу и рыбопродукты разделяют на виды: живая, охлажденная, замороженная, соленая, вяленая, сушеная, копченая, рыбные пресервы и консервы, кулинарные изделия, рыбные полуфабрикаты, рыбная икра .– Вся продукция, которая поступает в торговую сеть, должна изготовляться по нормативным документам (национальным стандартам, межгосударственным и отраслевым стандартам и техническим условиям), которыми предусмотрены обязательные требования к их качеству и безопасности, – говорит Владимир Величко.Соленую рыбу распределяют на группы по содержанию соли. Так, например, сельдь выпускают малосоленую (содержание соли 4–6%), слабосоленую (содержание соли 6–8%); среднесоленую (содержание соли 8–12%) и сильносоленую (содержание соли 12–14%).Рыбу мелкую соленую (хамсу, кильку, мойву и др.) тоже делят на четыре группы. Она бывает малосоленая (содержание соли 4–6%), слабосоленая (содержание соли 6–9%); среднесоленая (содержание соли 9–12%); сильносоленая (содержание соли 12–17%). А лосося производят слабосоленым (4–10% соли).