С наследственным фактором здоровья бороться невозможно, однако имеющаяся генетическая предрасположенность к какому-то заболеванию еще не означает, что вы обязательно заболеете.

Национальное общество консультантов по генетике констатирует, что многие проблемы со здоровьем нам с генами передают родители. Вот почему полезно знать, являются ли те или иные болезни распространенными среди членов одной семьи, связанных кровными узами. Это позволяет своевременно принимать меры, которые повышают шансы на то, что человек все же не столкнется с болезнью. В конце концов, наследственной является только склонность к заболеванию, и хотя влияние наследственности значительно, оно не тотальное – на вероятность заболеть помимо семейной истории влияет образ жизни, привычка следить за собой.Так какие же проблемы со здоровьем нам передают родители?Мы все знаем: здоровый образ жизни снижает риск сердечных заболеваний, и для защиты от инфаркта важно поддерживать нормальный вес, избегать вредных продуктов, много двигаться. Но, как пишет The New England Journal of Medicine, особенно важно следовать этим установкам людям с наследственной склонностью к сердечным недугам. Также, считают ученые, тем, кто имеет родителей и других родственников-сердечников, следует посоветоваться с врачом о других возможных способах профилактики – например, в виде приема статинов.Знать о том, были ли у кого-то в семье аденоматозные полипы, – очень полезно. Эти образования в кишечнике часто наследуются, а вместе с ними – предрасположенность к колоректальному раку. Полипы могут возникать в толстой кишке еще у подростков и становиться злокачественными примерно к 45 годам. В случае семейной истории рака кишечника нужно проходить колоноскопию до наступления этого возраста.По данным Фонда глютеновой болезни, люди, у которых есть родственник первой степени родства с этим заболеванием (родитель, брат или сестра), имеют повышенный риск заболеть тоже. Учеными были обнаружены гены, связанные с целиакией, так что эту проблему со здоровьем нам тоже могут передать родители.Опасно высокий уровень ЛПНП или «плохого холестерина» – это тоже одна из наследуемых проблем со здоровьем. Фактор такой семейной гиперхолестеринемии в 20 раз увеличивает подверженность сосудистым патологиям, включая сердечные приступы и инсульт, даже в молодые годы жизни. В то же время ранние лечение и профилактика могут снижать такой риск на 80 процентов.Хотя генетические корни психических патологий еще во многом загадка для ученых, склонность к мрачному мировосприятию и депрессии – это действительно то, что мы можем получить в «подарок» от родителей. Помня об этом, следует обращаться с возникшими проблемами к специалистам.