Во вторник, 23 марта, в Харькове пойдет мокрый дождь со снегом.

По данным Sinoptik.ua, на протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной.Мелкий дождь со снегом, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на снег. Температура воздуха ночью -1 градус мороза, днем - до +2 градусов тепла.23 марта отмечается день памяти мученика Кондрата (Кодрата). В старину была пословица, что в этот день «туман съедает снег», то есть указывает на приход тепла. Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь. А еще 23 марта бывает первая в новом году гроза. Рыбаки в этот день обращали внимание на весенние ручьи: если они бегут в лунку, то будет хорошо ловиться плотва.В среду, 24 марта, будет облачно, без осадков. Температура воздуха от -1 до +3 градусов тепла. В четверг, 25 марта, на протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Мелкий снег начнется еще до рассвета, но к середине дня должен прекратиться.24 марта почитается память святого Софрония премудрого, патриарха Иерусалимского. Как известно, март - это достаточно холодный месяц, поэтому заморозки и метели для него вполне нормальное явление. В старину заметили, что пушистый иней в этот день предвещает хорошую погоду. "Если в этот день уходящий март уносит холода, летом будет тепло". В это время начинается раннее сокодвижение березы.Относительное тепло и солнечная погода придет в Харьков только к выходным - тогда температура воздуха поднимется до +7 градусов тепла.