Британский вариант коронавируса мутировал в Украине и объясняет участившиеся случаи повторного инфицирования людей.Об этом сообщает Институт молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) НАН Украины в понедельник, 22 марта.
Секвенировав 17 образцов из Ивано-Франковска и двух из Киева, ученые выявили во всех образцах новые мутации британского штамма коронавируса. Как установили исследователи, он отличается от предшественника, впервые обнаруженного в Лондоне в декабре 2020 года, критическими изменениями в участках вируса, отвечающих за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека.
"Очевидно, именно комбинация модифицированных штаммов "британца" вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей. Кроме того, врачи фиксируют тяжелее протекание коронавирусной болезни у людей", - пояснили в Институте.
Согласно данным Минздрава, до сих пор в Украине фиксировали единичные случаи предыдущего британского штамма.
"Можно говорить об очень опасной тенденции замены предыдущих штаммов коронавируса, которые циркулировали в Украине осенью-зимой и которым украинцы уже переболели, на новые, мутировавшие штаммы "британца", - добавил директор ИМБГ, академик Михаил Тукало.
Новые данные уже зарегистрировали в международной базе GISAID (глобальная научная инициатива и первоисточник, созданный в 2008 году, который обеспечивает открытый доступ к геномным данным вирусов гриппа и коронавируса). Также информацией о вирусе ученые поделились с представителями ВОЗ, и они согласились с выводами ученых ИМБГ.
"Специалисты ВОЗ подчеркнули необходимость регулярного мониторинга изменений SARS-CoV-2 для выявления новых ковид-мутантов, которые "заходят" в страну, что позволит, при условии быстрого противоэпидемического реагирования, локализовать вспышки заболевания и остановить дальнейшие волны пандемии", - сказано в сообщении.
Напомним, что ранее стало известно, почему мутации коронавируса более заразны. Британский, бразильский и южноафриканский штаммы способны распространяться быстрее благодаря измененной структуре белка-шипа при мутации D614G.