Новый чат-бот @StopDanger был презентован сегодня в Харькове.

Функционал объединил общественность, которая сообщает о распространении наркотиков, полицию, которая реагирует на правонарушения, и городскую власть, предоставляющую социальные услуги. Также чат-бот @StopDanger позволяет харьковчанам конфиденциально обратиться за помощью к наркологу, врачу-психиатру, психологу, юристу и психотерапевту.Как рассказали разработчики, бот работает в мессенджере «Telegram» по следующей схеме: человек фиксирует на видео или фото распространение наркотиков (продажа или закладка), отмечает геолокацию и записывает аудиосообщение о случившемся. После этого нажимает кнопку «Быстрое реагирование» и отправляет информацию модераторам для обратной связи. Разработчики чат-бота, представители общественной организации «Hunters Kharkov», заверили, что анонимность обращений гарантируется.По словам руководителя «Hunters Kharkov» Станислава Жадана, информация поступает правоохранителям в течение минуты, а ранее за это же время человек успевал только дозвониться на номер «102».Также в городе работает чат-бот , с помощью которого можно блокировать интернет-магазины, где продают наркотики.