До конца июля 2021 года на 12-м этаже Госпрома должны оборудовать смотровую площадку.

Как пишет Depо.Харьков, соответствующую закупку услуг по ремонту и реставрации кровли и помещений для смотровой площадки объявило Харьковское областное коммунальное производственно-эксплуатационное предприятие "Госпром".В информации о закупке отмечается, что смотровая площадка появится на 12-м этаже 6-го подъезда Госпрома. Аукцион назначен на 5 апреля, а работы должны закончить до 31 июля 2021 года. Смотровая площадка будет ограждена перилами со стеклянными элементами, также там установят обзорный бинокль.