В ночь с 27 на 28 марта в 03:00 по киевскому времени Украина перейдет на летнее время. Врачи дали несколько советов, как подготовиться к этому процессу.

Об этом сообщается со ссылкой на Апостроф.Переход на летнее время означает, что утром у нас будет на один час меньше времени, отведенного на сон, пока биологические ритмы людей не сбалансируются. По словам медиков, из-за потери часа сна некоторые люди чувствуют слабость.Чтобы легче перенести переход на летнее время, к нему следует подготовиться.За неделю до перехода на летнее время каждый вечер надо ложиться спать на 15-20 минут раньше.У людей, страдающих нарушениями сна, могут появится проблемы с тем, чтобы заснуть вечером и проснуться утром. Поэтому следует меньше спать на выходных, а также постараться снизить уровень стресса, чтобы не вызвать еще большего нарушения сна.В день перехода на летнее время утром рекомендуется впустить в комнату свет и свежий воздух, а также быть активным в течение дня. Лучше отказаться от кофе в течение всего этого дня.За два-три дня до перевода часов просыпаться стоит на 5-10 минут раньше и делать легкую гимнастику.Лучше отказаться от большого количества алкоголя, ужинать за 3-5 часов до сна и употреблять пищу, которая легко переваривается.За час до сна лучше не работать за компьютером и не пользоваться смартфоном перед самым сном.Напомним, Верховная Рада Украины не поддержала отказ от сезонного перевода стрелок часов раз в полгода. 28 марта стрелки часов на Украине будут переведены на час вперед.Законопроект «Об исчислении времени в Украине» предлагал отменить сезонный перевод часов, а автор инициативы, член партии «Слуга народа» вице-спикер Руслан Стефанчук объяснял отказ от перевода соображениями здоровья людей.Во втором чтении законопроект поддержали лишь 212 нардепов из 226 необходимых.Законопроект в частности предусматривал отмену сезонного перевода часов, которое дважды в год происходит в Украине.Так в Украине навсегда установился бы второй часовой пояс в национальной шкале координированного времени Украина UTC (UA) +2 – так называемое «зимнее время».Ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное время сейчас используют примерно в 60 странах, на всей их площади или частично. По крайней мере такие данные указаны в законе Стефанчук.В то же время примерно 140 стран или никогда не пользовались сезонным временем, или отказались от такой практики. К слову, Европейский парламент 26 марта 2019 года также поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года.