Городское коммунальное предприятие "Горсвет" объявило проведение открытых торнов на строительство светового фонтана. Стоимость проекта оценивается в шесть миллионов гривен.

Как сообщает издание NewsRoom со ссылкой на систему электронных закупок Prozorro, харьковское КП "Горсвет" объявило тендер на строительство светового фонтана вместо клумбы на проспекте Гагарина.Тендерные предложения можно подать до 22 апреля, а сам аукцион состоится 28 мая.Согласно документации, фонтан будет состоять из стального нержавеющего каркаса, внутри которого будет находиться светодиодная лента с рассеивателем из поликарбоната. В центральной части разместят климатические шкафы для работы светового оборудования.