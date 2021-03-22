В прошлом году экономика Украины сократилась на 4%, тогда как Кабмин ожидал падение на 4,8%.

Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.Согласно данным Минэкономики, по итогам 2020 года ВВП Украины сократился на 4,2%.Падение ВВП в прошлом году оказалось первым за пять лет.По данным Госстата, номинальный ВВП в 2020 году составил 4194,1 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 100469 грн.Динамика ВВП за год: в I квартале падение на 1,2%, во II квартале - на 11,2%, в III квартале - на 3,5%, в IV квартале - на 0,5%.