События В Харькове уже больше недели не могут найти молодого парня (фото) Вечерний Харьков 18:30 449 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. Читайте также Рада может не успеть отменить летнее время Как оказалось, в Харькове свободно ловятся «вражеские голоса» (видео) В Харькове надолго ограничат движение транспорта на части Московского проспекта БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Рада может не успеть отменить летнее время События 17:50 Лента новостей В Харькове уже больше недели не могут найти молодого парня (фото) 18:30 Рада может не успеть отменить летнее время 17:50 Как оказалось, в Харькове свободно ловятся «вражеские голоса» (видео) 17:37 В Харькове надолго ограничат движение транспорта на части Московского проспекта 17:32 На улицах Харькова заметили авто за четыре миллиона гривен (фото) 17:10 Врачи рассказали, как перейти на летнее время без стресса для организма 16:52 На самом знаменитом здании Харькова появится смотровая площадка 16:30