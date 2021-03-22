В Украине в очередной раз идет дискуссия о том, стоит ли переводить часы. Верховная Рада поддержала законопроект об отмене летнего времени в первом чтении, но не смогла проголосовать окончательно, отправив его на доработку. Есть вероятность, что решение о новом исчислении времени до конца марта может принять Кабмин своим постановлением.

Пока окончательное решение не принято, эксперты Центра общественного мониторинга и контроля собрали главные аргументы «за» и «против» перевода часов.Авторы закона говорят, что перевод часов вреден для здоровья. Чтобы в этом убедиться, народные депутаты консультировались с учеными и врачами. Сторонники единого времени считают, что перевод часов не помогает энергосбережению. В парламенте говорят, что в Украине нет точных расчетов, сколько электроэнергии в промышленности можно сэкономить. Если и речь идет о какой-то экономии, то об очень незначительной.Среди преимуществ постоянного зимнего времени депутаты называют возможность синхронизироваться с экономикой ЕС. Ведь Европарламент еще два года назад отменил обязательный перевод часов. С 2021 года каждый член Евросоюза сможет сам выбирать систему перевода часов или вообще отказаться от нее. Решение европейцев основывается на публичном обсуждении идеи отказа от сезонного времени. В свое время в опросе приняли участие более 4,6 млн граждан ЕС, и большинство поддержало отмену перевода часов. В то же время европейские страны до сих пор определяются, какое время лучше оставить: летнее или зимнее.Как свидетельствуют опросы украинцев, большинство граждан тоже не против остаться на зимнем времени. Сейчас чиновники предлагают законодательно закрепить в Украине единое киевское время, которое соответствует второму часовому поясу в национальной шкале координированного времени UTC +2.Но у этой идеи есть критики. Сторонники перевода часов уверены, что преимущества все же есть. Летнее время позволяет людям эффективно использовать световой день. И дело не только в экономических факторах вроде экономии энергии, но и социальных – как уменьшение количества ДТП и преступлений в вечерние часы.Также есть оговорка, что, оставаясь на зимнем времени, украинцы столкнутся с неудобствами. По оценкам экспертов, летом солнце будет вставать примерно в четыре утра, а садиться в половине восьмого вечера.Единого мнения о целесообразности перевода часов до сих пор нет. Если до конца марта чиновники все-таки примут решение, то Украина в течение всего года будет жить по единому зимнему времени.