Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Расслабьтесь — и принимайте мир таким, каков он есть. Все могло бы быть в десятки раз хуже, так зачем же повышать энтропию Вселенной, пытаясь что-то изменить? Завтрашний день, возможно, станет поворотной точкой вашей жизни.Подумайте о деньгах. Если будете думать долго и старательно, вас обязательно посетит отличная идея, непосредственно связанная с этой темой. Завтра можете оказаться в центре пристального внимания окружающих.В семейном кругу вам, возможно, начнут тщательно промывать мозги на морально-этические темы. Избежать этого не удастся, но сократить удовольствие можно – не спорьте. Завтра вы будете полны энергии и благих намерений.Звезды нынче расположились таким образом, что утренний подъем окажется задачей на редкость сложной. Завтра велика вероятность возникновения сложных ситуаций в результате недостаточно ясного изложения мыслей.Не позволяйте легкому изящному беспорядку перерасти в полнейший хаос. Сохраняйте спокойствие и постарайтесь не дать ситуации управлять вами. Завтра спасет лишь спокойствие. Сделайте вид, что происходящее вас не касается.Вы можете впустую потратить время в погоне за чем-то, что будет постоянно ускользать, провоцируя вас на новый рывок. Подумайте, нужно ли вам это. Завтра не стоит испытывать судьбу — ей может и надоесть.Не удастся натянуть на себя какую бы то ни было маску. Слишком уж ярко из-под нее будет светиться ваша индивидуальность. Завтра не торопитесь использовать полученную информацию — она либо неполная, либо ложная.Резкие действия возможны лишь в том случае, если вы будете абсолютно убеждены в собственной правоте. Завтра не стоит делать вид, что вас не интересуют сплетни. Есть шанс насплетничаться на несколько лет вперед.Энергия, похоже, будет бить через край. Посоветуйте тем, кто рядом, запастись резиновыми перчатками – пригодятся. Завтра вы сможете добиться внимания, которого так жаждете. Главное — вовремя остановиться.В ближайшее время должно осуществиться давно ожидаемое событие. Возможно, в связи с этим придется немного пересмотреть свои планы. Завтра вас может одолеть нетерпение, но вы не поддавайтесь – это ни к чему хорошему не приведет.Если у вас испортились отношения с близким и дорогим человеком, сделайте первый шаг. Возможно, неправ был он, но что это меняет? Завтра вы не будете слишком уж ранимы, так что сможете без потерь воспринять суровую прозу жизни.Придется проявить терпимость. Лучше сделать это добровольно, желательно с песнями. Завтра все время будет что-то вертеться на кончике языка. Звезды рекомендует это «что-то» сглотнуть, иначе рискуете нарваться на неприятности.