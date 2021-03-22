Харьковчане, у которых есть медицинское образование, могут получить работу в одной из больниц, где работают отделения для лечения больных с COVID-19.

Об этом 22 марта сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, которая провела рабочее совещание с руководителями медучреждений.По ее словам, в марте нагрузка на ковидные бригады увеличилась в полтора раза по сравнению с январем-февралем. При этом, по правилам Национальной службы здоровья Украины, новые бригады можно сформировать только при перезагруженности существующих.- В марте количество заболевших начало резко повышаться, но мы не можем создать новые бригады, пока не сдадим мартовский отчет в НСЗУ и они не увидят, что бригады работали с перегрузкой. Но в апреле мы столкнемся с проблемой, что у нас физически не будет людей, которых мы могли бы включить в состав бригад. Поэтому я вынуждена обратиться ко всем, кто имеет медицинское образование, - объяснила вице-мэр.Она сообщила, что бригады для работы с больными COVID-19 могут быть сформированы только из сотрудников больниц, где работают такие отделения. За прошедший год количество работающих в медучреждениях Харькова уменьшилось на 2 тыс. человек, поэтому в обычных отделениях персонала не хватает.По словам вице-мэра, больницам №17, 18, 25 и 13 в ковидные бригады нужны анестезиологи, кардиологи, терапевты, медсестры и младший медицинский персонал. Проконсультироваться по вопросам трудоустройства можно с заместителем директора Департамента здравоохранения Татьяной Бокаловой.- Пожалуйста, если у вас есть возможность и вы хотели бы получить более высокую заработную плату в период работы в этих бригадах - обращайтесь в наши медучреждения. Это могут быть научные работники, студенты со средним медицинским образованием, - отметила заместитель городского головы.Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что городская власть просит НСЗУ разрешения совмещать в бригаде медработников из разных лечебных учреждений.- Мы со своей стороны предприняли все предложения, чтобы усилить возможности наших медучреждений, в которых находятся отделения для больных COVID-19. Ждем поддержки от областных учреждений, чтобы заработали наши железнодорожные больницы, были приняты меры по усилению в областной больнице на улице Тринклера. Надеемся, что будет решен вопрос привлечения госпиталя для инвалидов войны, - сказала вице-мэр.Она подчеркнула, что городская власть и врачи делают все возможное, чтобы харьковчане получали квалифицированную помощь - есть койки, кислородные концентраторы и другое оборудование.