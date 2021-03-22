Потребителям, накопившим задолженность за потребленный газ, грозят судами.

Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Харьковгаз сбыт".На предприятии отметили, что по состоянию на 1 марта в судах находится 1442 дела на 24 млн грн."Задолженность бытовых потребителей-клиентов на 1 марта 2021 года составляет 3,1 млрд грн. Это на 400 млн грн. больше, чем в аналогичный период прошлого года (по состоянию на 1 марта 2020 года долг населения составлял 2,7 млрд грн.)", - отметили в ООО "Харьковгаз сбыт".По данным предприятия, у более 70 тысяч абонентов задолженность за газ составила свыше 3 000 гривен. При этом около 30 тысяч потребителей более трех месяцев не платят за потребленный газ. Кроме того, почти половина клиентов, которые получают субсидии, - а это более 100 000 человек - также имеют долги. Такую ситуацию в ООО "Харьковгаз сбыт" связывают с карантином, который сказался на благосостоянии граждан.Потребителям, которые оказались в затруднительном положении, компания предлагает заключить договор реструктуризации долга, а также обратиться в местное управление социальной защиты для оформления субсидии. В иных случаях долги будут взиматься через суд.Напомним, задолженность абонентов КП "Харьковводоканал" составляет более 655 млн грн. На предприятии напомнили, что с 1 мая за каждый день просрочки по оплате коммунальных услуг будет начисляться пеня в размере 0,01% от суммы долга. Расчетным периодом для оплаты является календарный месяц. Оплата производится не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным периодом.