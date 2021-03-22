Участники протеста требовали выплатить им долги по зарплате и обеспечить достойные условия труда.

В Харькове состоялся митинг работников театров, которых накануне, 11 марта, во время сессии областного совета лишили полноценного финансирования, а глава области сообщила на камеры, что средняя зарплата в учреждениях культуры составляет 16,5 тысячи гривен.Это вызвало недовольство у персонала харьковских театров, так как реальная их заработная плата в два раза меньше, чем озвучила чиновница. Кроме того, в театрах сообщили, что власти не выплачивают им полностью зарплату с января.«Нам второй месяц подряд платят заработную плату в размере 10%, но и по телевидению врут, что у нас зарплата 16500, хотя в среднем 8000 - 9000. Поэтому они сокращают бюджет на нужды праздников, стел и многое другое. Все прекрасно понимают, что у каждого из нас есть семьи, дети, коммунальные платежи, школы, дети растут, родители болеют... Кредитные конторы не понимают отсутствие денег, им, как и Айне, наплевать на проблемы. В самом студенческом городе не нужна культура? Она не нужна в городе, расположенным на границе с войной? ОДАсты, вы серьезно?», - написал на своей странице актер Харьковского театра кукол Михаил Озеров.В результате скандала, работники театров сначала организовали в социальных сетях флешмоб против Айны Тимчук, а после организовали акцию протеста, которая прошла у стен областной администрации.Подробности в сюжете телеканала "р1".