В Харькове, 23 марта, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Большая Гончаровская, 11, ул. Исполкомовская, 28, пр. Ново-Баварский (Ильича), 70 (п. №3, стояк) до 20:00 23.03.21 г.



А также:



Киевский район:

ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Дружбы Народов, 253 (п. №2, стояк) до 20:00 23.03.21 г.



Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 56, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44-а (п. №4, стояк) до 20:00 23.03.21 г.



Основянский район:

ул. Достоевского, 1-а (п. №2, стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 57/59-а (стояк) до 20:00 23.03.21 г., пер. Разъездной (ул. Юного Ленинца) (ч/с), пр. Гагарина (ч/с), пер. Сычевский (ч/с), ул. Александра Невского (ч/с), пр. Гагарина, 38, 38-а, 44, 46, 56, 60, 62, 72, 78, 80, 90, 92, 94, 94-а, 40, 48, 50, 52, 54, 58, 64, 66, 68, 74, 82, 86, ул. Гольдберговская (1-й Конной Армии), 9, 11, 13, ул. Александра Невского, 12, ул. Чугуевская, 27, 27-а, 29, 33 до 12:00 24.03.21 г.



Слободской район:

ул. Танкопия, 16 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 173-в (п. №1, стояк), въезд Фесенковский, 8 (п. №1) до 20:00 23.03.21 г.



Холодногорский район:

ул. Андреевская (Кубасова), 41/43 (п. №1, стояк), ул. Золочевская, 17 (п. №1, стояк) до 20:00 23.03.21 г.



Шевченковский район:

пр. Победы, 76 (п. №3, стояк), пр. Победы, 74-г (п. №2, стояк) до 20:00 23.03.21 г.