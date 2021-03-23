Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 23 марта облачная погода.

Временами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица.



Ветер северный, 7-12 м / с.



Температура ночью от 4 ° мороза до 1 ° тепла, днем 0-5 ° тепла.



По городу: небольшой снег, мокрый снег.



Температура ночью 0-2 ° мороза, днем 1-3 ° тепла.