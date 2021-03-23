В харьковской аптеке в нарушение требований действующего законодательства без рецепта реализуются наркосодержащие медпрепараты.

Об этом сообщили в полиции.



Информация поступила в управление по борьбе с наркопреступностью 22 марта.



В тот же день полицейские установили личность 29-летнего мужчины, который в аптеке без рецепта купил 40 таблеток, содержащех в своем составе наркотическое вещество "кодеин".



Мужчина добровольно отдал полицейским купленные медпрепараты, их направили на экспертизу. Решается вопрос о присоединении материалов к уголовному производству, открытому 3 марта по ч.1 ст. 320 (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины по факту аналогичного сбыта наркосодержащих препаратов в этой же аптеке. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.