Мужчина украл мобильный телефон у женщины, когда та выходила из троллейбуса.

Об этом сообщили в полиции.



Кража призошла 22 марта на улице Гвардейцев Широнинцев.



По предварительной информации, неизвестный похитил мобильный телефон потерпевшей, когда она выходила из троллейбуса. Женщина заметила отсутствие телефона в сумке и обратила внимание на мужчину, который выходил с ней на остановке и быстро пошел в сторону жилых домов. Также очевидцем происшествия стал еще один пассажир, который сразу позвонил 102.



Во время отработки вызова полицейским удалось обнаружить похожего по описанию гражданина, которого позже узнала потерпевшая и свидетель.