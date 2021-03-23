На улице Селянской в Харькове, мужчина ограбил супермаркет и ударил охранника.

Сообщение в полицию поступило вечером 22 марта.



Заявитель сообщил, что неизвестный зашел в супермаркет, набрал два пакета с продуктами питания и выбежал. Охранник попытался догнать мужчину, однако правонарушитель ударил его и пригрозил застрелить, если охранник пойдет дальше.



Полицейские опросили очевидцев, которые сообщили, что похожий человек зашел в один из подъездов.



У одной из квартир полицейские обнаружили мужчину, похожего по описанию, предоставленному охранником и кассиром супермаркета. Мужчина признался в содеянном и добровольно показал товары, которые украл.



На место вызвали следственно-оперативную группу.



Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре полицейские обнаружили у мужчины мобильный телефон, принадлежащий заявителю.