В Харьковском районе ликвидировали пожар на территории частного домовладения.

Об этом сообщили спасатели.



В воскресенье, 21 марта, в 19:53 к спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного жилого домовладения на улице 1-го Мая в поселке Русские Тишки, сообщили Depo.Харьков в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.



На месте спасатели установили, что горели две хозяйственные постройки на площади 70 кв. м.



В 22:44 пожар потушили. Его причина и ущерб устанавливаются.