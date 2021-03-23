В Харькове в связи с устранением дефектов на тепломагистралях сегодня, 23 февраля, временно отключили отопление в 70 домах.

Об этом сообщили в "Харьковских тепловых сетях".



В Холодногорском районе отопление отключено до 18:00 на улице Лагерной, 71/1, в Московском районе (до 14:00) — на улице Батицкого, 33, в Индустриальном районе (до 16:00) - на улице Тархова, 13 (общежитие воинской части А2294).



В Немышлянском районе отопления не будет по следующим адресам:



до 17:00: ул. Балканская, 13, 19; Салтовское шоссе, 100, 102, 104, 104-а, 104-б, 106, 106-а, 106-б, 108, 110, 112, 114, 116, 118-а; ул. Туркестанская, 1, 22, 24, 24-а, 26, 26-а, 28, 30; ул. Ферганская, 29, 31, 31-а, 31-б, 33, 33-а, 33-б, 34, 36;

до 20:00: ул. Олимпийская, 1, 11, 13, 15, 17, 19, 1-а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 7, 7-а, 9, 23-а, 9-а, 9-б; ул. Танкопия, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 5-а, 5-б, 7, 7/1, 7/2, 5/2, 1; пр. Петра Григоренко, 2.



Также по заявке "Харьковгоргаза" будут выполняться ремонтные работы на Мерефянском шоссе, в связи с чем отопления не будет в домах №№17-б, в, г, д, е, ж, з, и, к.