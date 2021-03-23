В Харьковской области на 23 марта прививки от коронавируса получили 3699 человек.

По данным Министерства здравоохранения, 22 марта в Харьковской области прививки от коронавируса сделали 310 людей.



Всего с начала кампании, которая стартовала в Украине 24 февраля, в Харьковской области вакцинировали 3699 граждан, в том числе 310 человек за последние сутки. Все вакцинированные получили по одной дозе Covishield. По Украине вакцинированы уже 121 928 человек.