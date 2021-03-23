Чем он опасен на брифинге рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По словам министра, этот вирус в три раза заразнее, более агрессивный и поражает молодых людей, пишет РБК- Украина.



"Это означает, что количество больных стремительно растет. У штамма короткий инкубационный период - три дня. Болезнь распространяется очень быстро", - сообщил Степанов.



Для этого штамма характерно тяжелое течение болезни, стремительное увеличение госпитализаций началось именно из-за этой мутации вируса, отметил министр.



Вирус начал поражать молодых людей, в частности от 30 до 40 лет. Бессимптомного течения болезни почти не фиксируют, отметил глава Минздрава.



"Кроме органов дыхания, вирус поражает слизистые, почки, центральную нервную систему, также печень", - сообщил министр.