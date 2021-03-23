Фракция «Блок Светличной «Разом!» в Харьковском областном совете настаивает на внесении изменений в решение областного совета в части увеличения расходов на содержание и развитие материально-технической базы бюджетных учреждений и коммунальных учреждений.

В частности, речь идет о финансовой поддержке театров, филармоний, художественных и музыкальных коллективов, ансамблей, концертных и цирковых организаций в сумме, которая обеспечит полное финансирование коммунальных учреждений искусства в 2021 году с учетом надбавки работникам в размере 100% от должностного оклада за академичность, сложность и напряженность.Также в партии настаивают на изменениях в порядке использования средств для денежной помощи медицинским и другим работникам коммунальных учреждений здравоохранения Харьковской области, заболевших COVID-19. Депутаты требуют исключить внесенные накануне изменения, которые подразумевают помощь лишь в случае тяжелого течения болезни с осложнениями.В Блоке Светличной настаивают, что учитывая критическую ситуацию в сфере культуры и нагрузку на медперсонал, для принятия этих изменений должна быть срочно созвана внеочередная сессия областного совета.