На реке Оскол, в Харьковской области обнаружили браконьера.

По информации Харьковского рыбоохранного патруля? 20 марта государственные инспекторы выявили грубое нарушение правил рыболовства.



Инцидент произошел на реке Оскол вблизи с. Осиново в Купянском районе. Мужчина ловил рыбу с деревянной лодки с помощью запрещенных орудий лова - у него было 8 лесковых сеток. Таким образом рыбак выловил 42 плотвы, 17 щук, 7 краноперок, 5 густер, три леща, одного ерша и рака. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 28 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины - 10 582 грн.



На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.4 ст.85. Сетки мужчина затопил в реке, водные биоресурсы изъяты.