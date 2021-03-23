В Харьковской областной администрации, в ответ на запрос Вечернего Харькова рассказали, сколько заработали в феврале руководство ХОГА и советники.

В частности, согласно официальным данным, за февраль 2021 года зарплаты руководства области составили:председатель Харьковской областной администрации Айна Тимчук - 52140,1 гривен;первый заместитель главы ХОГА Татьяна Егорова-Луценко - 17415,1 грн (включая надбавку за интенсивность труда в размере 5929 грн);заместитель главы ХОГА Руслан Тихонченко - 21433,72 грн;заместитель главы ХОГА Антон Деньгуб - 8761,48 (включая надбавку за интенсивность труда в размере 2722,5 грн);заместитель главы ХОГА Александр Скакун - 34175,57 грн (включая надбавку за интенсивность труда в размере 8621,25 грн).Зарплата советников в феврале 2021 года составила:Анатолий Жадан - 18715,95 грн (включая надбавку за интенсивность труда в размере 6805,8 грн);Сергей Стороженко - 17910 грн (включая надбавку за интенсивность труда в размере 5373 грн);Антон Деньгуб - 7069,72 грн;Сергей Васильев - 14775,75 грн (включая надбавку за интенсивность труда в размере 5373 грн);Евгения Иванская - 17132,33 (включая надбавку за интенсивность труда в размере 6268,5 грн);Владимир Клюцевский - 302,7 грн;Алла Линник - 17462,25 грн (включая надбавку за интенсивность труда в размере 6268,5 грн);Игорь Панферов - 7164 (включая надбавку за интенсивность труда в размере 2686,5 грн).Напомним, что ранее депутаты Европейской Солидарности, Слуг Народа, Блока Кернеса и части фракции ОПЗЖ проголосовали за сокращение финансирования учреждений культуры. Председатель областной администрации объяснила такое решение тем, что работники культуры якобы получают достаточно высокую зарплату в размере 16500 гривен в месяц. Единственной партей, выступившей с критикой сокращения бюджета на областную культуру стал Блок Светличной.