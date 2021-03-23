Соответствующая петиция была зарегистрирована на официальном сайте Президента Украины.К Президенту Украины Владимиру Зеленского обратились с петицией, в которой просят уволить главу Харьковской областной администрации Айну Тимчук за дискредитацию театральной общественности Харькова и недостоверную информацию.
Напомним, что скандал между работниками театров и руководством области возник 11 марта, когда большинство депутатов областного совета поддержали сокращение финансирования областной культуры. Комментируя такое решение Тимчук заявила, что у работников театров достаточно высокая зарплата, которая составляет в среднем 16,5 тысяч гривен. Это заявление вызвало критику со стороны театралов, так как реальная месячная зарплата не только в два-три раза меньше, но и не выплачивается с января.