Депутат раскритиковала отношение руководства областной администрации к культуре Харькова.

Депутат Блока Светличной в Харьковском областном совете Наталья Плотник отметила, что в руководстве области, которая заслуживает профессиональных управленцев, поверхностно и безответственно относятся к проблеме финансирования областной культуры.В частности, депутат обрушилась с критикой в адрес заместителя главы ХОГА Антона Деньгуба, который во время пикета работников культуры не смог ответить на вопросы протестующих и назвал неправильное количество театров в области.«Если к власти приходят бездари, которые за почти полгода работы не удосужились посчитать количество театров, не говоря об ознакомлении с жизнью людей в этих театрах, не способны прислушиваться к предупреждениям и предвидеть последствия, которые пытаются скрыть деньги на зарплату людей искусства - это может говорить только о полной некомпетентности и отсутствия профессионализма в государственном управлении области. Или в поверхностном рассмотрении болезненных для нас вопросов. Ни то, ни другое нас не устраивает.Работников культуры Харьковщины есть кому защитить. Мы стояли на защите их прав еще до вашего появления и будем стоять дальше. Успешно. Непреклонно.И последнее, что видимо, не понравится вам, неуважаемые заместителю: воровать мы вам не дадим. Гарантирую», - подчеркнула Плотник.