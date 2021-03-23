В Украине уже несколько недель подряд растут все показатели по распространению коронавируса.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине ухудшается, заявил во вторник, 23 марта, глава Минздрава Максим Степанов и привел данные по недельной динамике пандемии.- Ситуация с распространением COVID-19 на территории Украины ухудшается. Нас ждет еще очень тяжелый период. Сегодня у нас установлен антирекорд по количеству умерших: впервые в стране цифра пересекла (отметку в) 300 граждан, которые ушли из жизни из-за COVID за одни сутки, - сообщил он.Так, за неделю заболели почти на 26 тысяч человек больше, чем неделей ранее. Если на позапрошлой неделе зафиксировали 60 748 случаев, то на прошлой – 86 708.Также увеличилось количество госпитализированных. По состоянию на 22 марта в больницах было 36 600 заболевших или с подозрением на коронавирус.Также увеличилась смертность: умерло 1 665 человек - это более чем на 300 больше, чем за предыдущие семь дней.Как сообщалось, за минувшие сутки умерли 333 больных коронавирусом - это рекорд с начала пандемии.