Автомобиль Citroen и карета скорой помощи столкнулись утром 23 марта в Харькове.

По словам очевидцев, авария произошла на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Молочной."Скорая ехала со спецсигналами. Ее остановился пропустить кран, ну а змей на "Ситроен" решил, что самый умный, и выскочил из-за крана", - пишут свидетели ДТП.Из-за ДТП движение значительно осложнено. Так, пробка на Гагарина по направлению к центру города начинается от мясокомбината. Кроме того, почти стоят Гольдберговская и Молочная.Официальная информация о причинах ДТП и пострадавших – уточняется.