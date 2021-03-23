Харьковщина по-прежнему находится в верхней части списка по количеству новых инфицированных. Острый дефицит мест в больницах областного центра, реанимации переполнены, кислорода нет – пациентов уже везут в Балаклею, за сто километров от Харькова. И только в официальной статистике областных чиновников в регионе «все ОК» – область по-прежнему числится в более-менее благополучной желтой зоне.

– Для чиновников мы в желтой зоне, по факту – в черной. Мы летели в пропасть. Теперь мы уже в ней и сверху нас закапывают, – характеризует ситуацию с коронавирусом экс-советник губернатора волонтер Наталья Попова.В больницах Харькова не хватает мест для больных Covid-19. По информации консультанта областной инфекционной больницы Владимира Корсунова, отделение реанимации заполнено полностью. По состоянию на утро 21 марта в больнице, рассчитанной на 300 ковидных мест, находилось 296 пациентов с тяжелым течением болезни.Наталья Попова сообщает, что больных из Харькова везут в область. Она опубликовала в Facebook фото из городской больницы №13, на котором видны стоящие в коридорах кровати с пациентами.– Скорые две ночи подряд везли пациентов из Харькова в Богодухов и Чугуев. Теперь мест не осталось и там. Нет поточного кислорода, свободных ИВЛ-мест в реанимации, – сообщает волонтер. – Пациентам предлагают ехать в Балаклею, которая в 98 километрах от Харькова.Самое интересное, что областная власть признает существующие в Харькове проблемы – нехватку мест и отсутствие кислорода в больницах, – но в Министерство охраны здоровья подает другую статистику, из которой следует, что загрузка кислородных точек в Харькове составляет всего 32%.– ХОГА в лице профильного зама признала проблемы с доступом к кислороду. Но чиновники опять подали ложную статистику в Минздрав. Областной Департамент охраны здоровья существует в какой-то своей реальности. И да, это делается осознанно! Медики, если вы не знали, то в Харькове загрузка кислородных точек 32%, – цитирует официальную статистику МОЗ, основанную на данных ХОГА, Наталья Попова. – Мы в желтой зоне... А еще у нас падает число случаев госпитализации. Нет мест – нет госпитализации. Вот вам простое решение проблемы. Еще немного, и можно переводить Харьков в зеленую зону.В Офисе президента считают, что в Харьковской области ужесточать карантин не нужно – выводы делают, исходя из информации местной власти.– В Киеве сейчас плохо. Ивано-Франковская область, Закарпатье, Житомирская, Винницкая области закрыты. А, например, в Днепропетровской или в Харьковской областях в медучреждениях есть свободные места – 30% загруженности коек. Зачем закрывать регион? Почему мы именно так работаем? Потому что местная власть лучше видит, что происходит на территории, – отметил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.Тем временем количество больных, нуждающихся в госпитализации, выросло в регионе в четыре раза, отмечают в КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».– Ситуация однозначно напряженная. С 50 вызовов в сутки дошли уже до 200. Остается в очередной раз призвать горожан и жителей области, чтобы соблюдали правила собственной безопасности, пользовались масками и дезрастворами, потому что болезнь страшна и никого не жалеет, – говорит руководитель центра Виктор Забашта.Что еще остается харьковчанам, если, как отмечает волонтер Наталья Попова, подготовку к новой волне пандемии коронавируса власти упустили, даже не пытаясь что-то сделать?По словам заместителя председателя облсовета Андрея Малыша, такое несовпадение официальной статистики с реальностью вынуждает депутатов реагировать.– Это будет депутатский контроль, – говорит он. – Я буду настаивать на том, что если реальность не сходится с заявленным, то мы обязательно будем принимать меры воздействия. Вполне вероятно, будет создана рабочая группа, которая займется инспектированием больниц, если у облздрава не хватает возможностей, сил или профессионализма в этом процессе.Харьковчане возмущены, некомпетентностью, бездействием и полным безразличием местной власти к жизни людей.– За что нам такое наказание? Это непрофессионализм или преступная бездеятельность? Никто так и не возглавил толком самый главный сейчас департамент – охраны здоровья. И это в период пандемии! Как так? Вот вам и результат. При реальной 100%-ной загрузке больниц на бумаге у нас все в порядке. Что это: намеренная ложь или полнейшая некомпетентность чиновников? А ведь на кону – жизни людей, – говорит программист Виталий.– Фейковая информация для нынешней власти – в порядке вещей. За примером далеко ходить не надо: пресловутые 16 с половиной тысяч гривен зарплаты актеров, которой сотрудники театров и в глаза не видели. И это из уст руководителя области, что уж о заместителях говорить, – разводит руками продавец Наталья.– Я считаю, что за такие вещи нужно не только с поста снимать, но и наказывать. Почему практически за год – с весны 2020-го – в области ничего не было сделано в плане борьбы с коронавирусом? Ведь в том, что будет очередная волна, и не одна, никто даже не сомневался. Почему не наращивалось количество мест в ковидных больницах, почему не была достроена реанимация в инфекционке – почему все было пущено на самотек? А сейчас за бездействие власти люди расплачиваются жизнью, – возмущается экономист Маргарита Сергеевна.– Что вы хотите от чиновников, которые даже не смогли дать ответ журналистам, в какой больнице сейчас есть свободные точки с кислородом, и отправили с рулеткой измерять кислородные трассы? – задает риторический вопрос руководитель отдела одного из харьковских предприятий Николай.