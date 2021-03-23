В Украине планируют запретить ввоз автомобилей с двигателями внутреннего сгорания как новых, так и подержанных.

В мире все сильнее проявляется тренд к запрету продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Такое решение уже приняли Норвегия, Дания, Великобритания, Сингапур и многие другие страны, а даты введения запретов лежат в диапазоне 2025–2040 годов. Об этом сообщается со ссылкой на ФОКУС.Этому примеру хочет последовать и Украина. В настоящий момент Министерство инфраструктуры и функционирующие при нем Директорат цифровой инфраструктуры на транспорте и Команда поддержки реформ готовит законопроект, предполагающий поэтапное введение запрета на ввоз в страну и первую регистрацию различных категорий транспортных средств, оснащенных ДВС.Как сообщили в Директорате цифровой трансформации на транспорте, планируется запрет «ввоза в Украину и первой государственной регистрации автомобилей с ДВС, в том числе и произведенных в Украине». Причем в планах запретить ввоз в страну не только новых авто с ДВС, а и подержанных.Так, для подержанных автомобилей с дизельными двигателями обозначена дата 1 января 2028 года, для новых автомобилей с дизельными двигателями и подержанных с бензиновыми двигателями — 1 января 2033 года, для новых автомобилей с бензиновыми двигателями — 1 января 2038 года. Интересно, что гибриды и плагин-гибриды отдельно никак не обозначены. При такой концепции к 2038 году в Украине будет разрешена продажа исключительно электрокаров и водородных машин.Также рассматривается возможность запрета автобусов с ДВС. После публикации с нами связалась пресс-служба Директората цифровой трансформации на транспорте и сообщила, что ранее озвученные Фокусу планы по запрету автобусов с ДВС пока не обрели форму четкой концепции. На первый взгляд эти смелые инициативы кажутся преждевременными и даже нереализуемыми, учитывая, что в Украине покупка и владение электромобилем все еще остается уделом энтузиастов. По состоянии на 1 марта 2021 года в стране насчитывалось немногим более 26 тысяч машин на электротяге.К тому же оставляет желать лучшего уровень развития зарядной инфраструктуры. Украина хоть и опережает соседние европейские страны по количеству общественных электрозарядок (свыше 10 тысяч по состоянию на 1 марта 2021 года), однако в массе своей это «медленные» терминалы переменного тока, сосредоточенные преимущественно в городах. А вот скоростных зарядок постоянного тока — всего 10% от общего количества станций. Следует отметить, что озвученные даты являются сугубо ориентировочными, а сами законопроекты далеки от финализации и подачи в парламент.Тем не менее, при условии выполнения ряда запускаемых прямо сейчас инициатив и принятия уже зарегистрированных в парламенте законопроектов, полный отказ от ввоза и продажи в Украине автомобилей с ДВС не выглядит таким уж фантастичным.Во-первых, в Мининфраструктуры работают над созданием сети скоростных электрозарядных станций, которые планируется установить на главных автомагистралях страны. Это однозначно поспособствует росту количества электрокаров в регионах и сделает более доступными поездки на электротранспорте между городами. Причем, как сообщили в Директорате цифровой инфраструктуры на транспорте, запуск первого скоростного зарядного терминала по этой программе планируется уже в августе 2021 года.Во-вторых, в Верховной Раде в первом чтении приняты законопроекты №3476 и №3477, которые разработаны для стимулирования развития производства в Украине электромобилей, зарядных устройств, комплектующих изделий к ним. Это позволит за счет включения в цепи добавленной стоимости мировых автопроизводителей создать в Украине новые рабочие места, вписаться в глобальный электрический тренд и увеличить долю автопроизводства и смежных отраслей в ВВП страны. Кроме того, для развития внутреннего рынка электромобилей прорабатывается возможность запуска стимулирующих мер — от налоговых каникул до таможенных льгот.В-третьих, совместно с бизнесом Министерство инфраструктуры работает над стратегией и концепцией развития автомобильной промышленности в Украине. Причем, вектор направлен как раз в сторону электротранспорта: среди прочего прорабатываются возможности сборки или полномасштабного производства электробусов, контрактной сборки электромобилей различных зарубежных брендов, а также производства компонентов электромобилей, включая аккумуляторные батареи.В этом свете все выглядит логично: сначала стимуляция покупки и производства электрокаров и только потом — запрет на ввоз в страну авто с ДВС. Такой же сценарий перехода к электромобильности используют и в тех странах, где уже объявлены точные даты, когда новые авто с ДВС окажутся вне закона.