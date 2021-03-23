Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и задержали на Харьковщине боевика террористической организации «ЛНР».Оперативники спецслужбы установили, что гражданин Украины по собственной инициативе начал сотрудничество с российско-террористическими войсками, оккупировавшие часть территории Донбасса. В составе незаконного вооруженного формирования так называемого «народного ополчения Донбасса» он запугивал мирное население временно оккупированной Луганщины, а также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины и других украинских военных формирований, задействованных в проведении АТО / ООС.Во время одного из нападений на позиции украинских военных боевик получил ранение, прошел лечение на территории страны-агрессора и решил остаться в России, рассчитывая получить российское гражданство. Вместо паспорта РФ он получил тюремный срок за незаконные сделки с наркотиками. После отбытия наказания вернулся в Украину.В ходе проведения обыска по месту жительства злоумышленника в пригороде Харькова, обнаружены и изъяты боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалом. Владислав Абдула», сказано в сообщении канала.