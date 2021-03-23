Стартовали ремонтные работы на окружной дороге Харькова в районе Алексеевки. Как сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области, рабочие начали фрезеровать один из самой сложных участков окружной – возле поселков Родичи и Флоринка.

Помимо фрезеровки, подрядчики демонтируют бортовой камень и расчищают обочины от зарослей.В местах проведения работ движение автотранспорта организовано по одной половине проезжей части в реверсном режиме.Дорожники просят водителей быть внимательными в местах проведения ремонтных работ, поскольку при фрезеровании (снятии) старого покрытия или при укладке новых слоев асфальтобетона будут возникать временные технологические стыки.Ремонтные работы также будут вестись на таких участках:• трасса М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 472 + 045 - км 493 + 400, от пгт Песочин к Фельдман Экопарк. Здесь уже ведется фрезерование покрытия и расчистка обочин от кустарников;• также участок по М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 493 + 900 - км 516 + 200, от Фельдман Экопарк в Роганский жилмассив. На нем работы начнутся в течение 2021 года;• подъезд к аэропорту Харьков на участке км 0 + 000 - км 13 + 688, от Роганского жилмассива до пгт Безлюдовка.Капитальный ремонт на окружной дороге не проводился более 10 лет, и межремонтный срок исчерпан на 100%. Масштабный ремонт запланирован на 58 километрах дороги по маршруту Песочин-Пятихатки-Рогань-Безлюдовка на трех отрезках. На участках полностью обновят покрытие, добавят переходно-скоростные полосы, устроят новые автобусные остановки, восстановят барьерное ограждение, восстановят и укрепят обочины, восстановят водоотвод с проезжей части, установят новые автомобильные знаки и новую разметку.Запланированная стоимость выполнения работ - 1,8 млрд грн. Реализация контракта рассчитана на два года.