Еда влияет на наше настроение по-разному. И появляется все больше и больше исследований о том, что диета может бороться, предотвращать или, по крайней мере, снижать риск депрессии. Для этого в меню должны быть указаны некоторые продукты.

Вот продукты, которые помогут при депрессии

Ученые много лет интересовались тем, как пища и отдельные продукты питания влияют на наше настроение. Сейчас много известно о влиянии отдельных компонентов пищи. В последние годы различные исследования изучали взаимосвязь между риском депрессии и диетой.благодаря содержащимся в них питательным веществам, калию и триптофану, фрукты улучшают настроение и предотвращают депрессию. В частности, аминокислота триптофан способствует образованию серотонина, «гормона счастья».ананасы и сливы также содержат много триптофана.смесь ненасыщенных жирных кислот, триптофана, витамина B6 и фолиевой кислоты особенно сильно стимулирует образование серотонина.также стимулируют образование серотонина.как и другие зеленые листовые овощи, шпинат содержит расслабляющий и снимающий беспокойство магний. Бобовые, орехи и цельнозерновые также являются ценными источниками магния.помимо триптофана финики и инжир также содержат много магния. Это делает вас устойчивым к стрессам и поднимает настроение.аминокислоты и витамин D в куриных яйцах вносят свой вклад в антидепрессивную диету. Другие продукты, содержащие витамин D, - твердый сыр, жирная рыба, печень и грибы.омега-3 жирные кислоты и витамины B6 и B12 заставляют рыбу действовать как естественный антидепрессант.также являются хорошими источниками жирных кислот омега-3.очень острые специи вызывают болезненный раздражитель, благодаря которому выделяется больше эндорфинов. Гормоны счастья, вызываемые чили, перцем чили и перцем, расслабляют и улучшают ваше настроение.