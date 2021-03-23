Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«В Ольховке местные жители продолжают перекрывать дорогу для проезда КАМАЗов с песком.Люди против работы карьера. В скважинах пропала вода. Грузовики разбили дорогу. Жители выиграли суд, по решению которого, разработчик карьера обязан построить объездную дорогу для вывоза песка, но решение не выполняется!!Более того, люди, которые активно ведут борьбу с работой карьера, регулярно подвергаются угрозам.Полтора месяца назад в дом местного жителя, одного из участников протестов, бросили гранату и сожгли два авто, а на днях, на другого местного жителя, во время перекрытия дороги, представители карьера напали с ножом. Реакции на это ни районной, ни областной власти нет», сказано в комментарии к выложенным видеоматериалам.