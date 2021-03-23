Яйца – невероятно полезный и универсальный продукт, который можно готовить на завтрак, добавлять к обеду и ужину. Кроме этого, они являются одним из главных ингредиентов в выпечке и кондитерских изделиях. А есть ли альтернатива желткам и белкам?

Почему в выпечке используют яйца



Вместо яйца – фруктовое пюре

Семена дает ореховый вкус



Как использовать шелковый тофу



Желтки – направо, белки – налево

Такие причины, как соблюдение поста, аллергия, веганский рацион могут привести к необходимости заменить яйца в рецепте вкусного пирога или печенья. Эксперты издания Healthline собрали несколько доступных альтернативных вариантов.Яйца способствуют появлению структуры, цвета, вкуса и консистенции хлебобулочных изделий. Во-первых, они помогают объединять ингредиенты и удерживать их вместе. Это придает пище структуру и предотвращает ее от распада.Кроме того, яйца задерживают карманы воздуха в продуктах, заставляя их расширяться при нагревании. Это помогает массе раздуваться или подниматься, давая хлебобулочным изделиям объем и легкую воздушную консистенцию.Жидкость из яиц всасывается в другие ингредиенты, добавляет влаги готовому продукту. Яйца также помогают улучшить вкус выпечки и придают ей золотисто-коричневый вид.Одним из популярных заменителей яиц является пюре из вареных яблок. Оно часто подслащивается или ароматизируется специями – такими, как мускатный орех и корица. Использование одной четверти стакана (около 65 г) яблочного пюре в большинстве рецептов может заменить одно яйцо.Если вы используете сладкий сорт яблок, следует уменьшить количество сахара или подсластителя в рецепте.Для замены подойдет и банановое пюре. Единственным минусом выпечки с бананами является то, что готовый продукт может приобрести мягкий банановый вкус. Пюре из других плодов – таких, как тыква и авокадо, например, – тоже отлично работают и не так сильно влияют на вкус. Какой бы фрукт вы ни выбрали, в любом случае четверть стакана (65 г) пюре заменяет одно яйцо.Выпечка, изготовленная с фруктовым пюре, может быть не такой коричневой, но она будет очень плотной и влажной. Такая замена лучше всего работает в тортах, булочках, пирожных и быстром хлебе.Семена очень питательны и полезны. Они содержат омега-3 жирные кислоты и клетчатку. Вы можете измельчить их самостоятельно дома или приобрести уже в измельченном виде. Чтобы заменить одно яйцо, взбейте одну столовую ложку (7 г) молотого чиа или льняного семени с тремя столовыми ложками (45 мл) воды до полного впитывания и загущения.Это может привести к тому, что хлебобулочные изделия станут тяжелыми и плотными. Семена дадут изделиям ореховый вкус, поэтому лучше всего использовать их в блинах, вафлях, булочках, хлебе и печенье.Заменой яйцам может стать и ореховое масло. Чтобы заменить одно яйцо, используйте три столовые ложки (60 мл) орехового масла (кешью, арахисового или миндального).Это может повлиять на вкус готового продукта, поэтому лучше использовать этот вариант в брауни, блинах и печенье. Выбирайте масла кремовой консистенции.Тофу – это сгущенное соевое молоко, которое перерабатывают и прессуют в твердые блоки. Текстура тофу варьируется в зависимости от содержания воды: чем больше воды выдавливается, тем тверже становится тофу. В шелковом тофу – высокое содержание воды, поэтому он более мягкий по консистенции.Чтобы заменить одно яйцо, добавьте одну четверть стаканп (около 60 г) пюреобразного шелкового тофу. Он сделает хлебобулочные изделия более плотными и тяжелыми, поэтому его лучше использовать в пирожных и печенье.Еще один вариант – газированная вода, которая может добавить влаги изделиям, но в то же время действует как отличный разрыхлитель. Карбонизация задерживает пузырьки воздуха, которые помогают сделать готовый продукт легким и рыхлым.Вы можете заменить одно яйцо четвертью стакана (60 мл) газированной воды. Такая замена прекрасно подходит для тортов и кексов.Что делать, если рецепт требует отдельно яичных белков или желтков? Эксперты предлагают заменить белок аквафабой – жидкостью из консервированного горошка или фасоли или в которой варилась фасоль либо нут. Используйте три столовые ложки (45 мл) для каждого яичного белка, который вы хотите заменить.Яичные желтки легко заменить соевым лецитином, который является побочным продуктом соевого масла. Он обладает связывающими свойствами, подобными свойствам яиц. Он также продается в виде порошка. Вы можете заменить каждый крупный желток одной столовой ложкой (14 г) лецитина.