Харьковская область попала в оранжевую карантинную зону.Об этом сообщили в Минздраве.
Новое карантинное зонирование было представлено сегодня, 23 марта. Основные критерии, по которым регион относят к той или иной карантинной зоне, для Харьковской области выглядят так:
• процент от эпидпорога - 109,1% при норме не больше 100%;
• коэффициент выявления случаев COVID методом ПЦР и тестированием на антиген – в среднем 17,3% при норме не более 20%;
• количество ПЦР-тестов – в среднем 1200 при норме не менее 300 на 100 тыс. населения;
• количество госпитализированных с подтверждением или подозрением COVID - в среднем 57,3 при норме не более 60 на 100 тыс. населения;
• увеличение количества госпитализаций – в среднем 21,2% при норме не более, чем на 50%;
• загруженность коек с кислородом – в среднем 35,8% при норме не более 65%.
Отметим, что в желтой зоне на данный момент осталась только Херсонская область. В красной зоне находятся Киев и восемь областей - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая. Все остальные области попали в оранжевую зону.