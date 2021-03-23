Харьковская область попала в оранжевую карантинную зону.

Об этом сообщили в Минздраве.Новое карантинное зонирование было представлено сегодня, 23 марта. Основные критерии, по которым регион относят к той или иной карантинной зоне, для Харьковской области выглядят так:• процент от эпидпорога - 109,1% при норме не больше 100%;• коэффициент выявления случаев COVID методом ПЦР и тестированием на антиген – в среднем 17,3% при норме не более 20%;• количество ПЦР-тестов – в среднем 1200 при норме не менее 300 на 100 тыс. населения;• количество госпитализированных с подтверждением или подозрением COVID - в среднем 57,3 при норме не более 60 на 100 тыс. населения;• увеличение количества госпитализаций – в среднем 21,2% при норме не более, чем на 50%;• загруженность коек с кислородом – в среднем 35,8% при норме не более 65%.Отметим, что в желтой зоне на данный момент осталась только Херсонская область. В красной зоне находятся Киев и восемь областей - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая. Все остальные области попали в оранжевую зону.