Отказ от сотрудничества с Международным валютным фондом приведет к росту расходов на обслуживание долга, сокращение притока иностранных инвестиций, давления на валютные резервы НБУ.

Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб, передает пресс-служба НБУ.В случае отказа от траншей МВФ, правительству придется сокращать дефицит госбюджета, курс гривны будет ослабевать, чтобы нивелировать негативное влияние на платежный баланс, соответственно, инфляция ускорится.Сологуб отметил, что за отказ от сотрудничества с МВФ и право проводить суверенную экономическую политику Украины придется платить уменьшением затрат на важные бюджетные проекты (инвестиции в дорожную инфраструктуру, повышение социальных стандартов, поддержку малого и среднего бизнеса) и ростом процентных ставок, поскольку НБУ будет вынужден проводить более жесткую монетарную политику для сдерживания инфляции.– О том, что вроде требования МВФ не отвечают национальным интересам Украины. Спросите украинцев, нужны ли им борьба с коррупцией, честные суды и Нацбанк, который обеспечивает низкую и стабильную инфляцию. Уверен, что ответ будет утвердительным, – отмечает он.