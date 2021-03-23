На Харьковщине стартовала подготовка к проведению призывной кампании. Об особенностях весеннего призыва 2021 года «Вечернему Харькову» рассказал военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин.



В марте нужно пройти медкомиссию



Срочников становится все меньше

Если тест положительный

Служить с 18 лет – только по желанию



Студентам и аспирантам положена отсрочка

В этом году призыв на срочную военную службу в апреле-июне будет осуществляться в соответствии с Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» и Указом президента от 24 февраля 2021 года №71«Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную воинскую службу в 2021 году».Однако заниматься призывом будут уже не военкоматы, а территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Юрий Калгушкин напомнил, что начиная с 1 ноября 2020 года именно в такие центры были реформированы военные комиссариаты. Изменилось не только название, но и подход к исполнению функциональных обязанностей.– Цель создания центров комплектования и социальной поддержки – прозрачность в работе с посетителями. С этой целью в каждом районном и областном центрах созданы так называемые ресепшены, где в первую очередь осуществляется прием членов семей погибших во время выполнения боевых задач в зоне АТО/ООС, военных пенсионеров и других посетителей. То есть прием проводится прозрачно и ответы на свои вопросы посетители получают практически сразу, – рассказывает облвоенком.Кроме того, в центрах комплектования созданы секторы и отделения рекрутов.– Эти отдельные подразделения в областном и районных территориальных центрах комплектования занимаются непосредственно набором на воинскую службу по контракту будущих военнослужащих Вооруженных сил Украины, – уточняет Юрий Калгушкин.Подготовка к весеннему призыву уже началась.– Март – подготовительный период в районных, городских и областном территориальных центрах комплектования, во время которого осуществляется вызов призывников на призывные участки центров для прохождения медкомиссии, изучение личных качеств призывников, определение их уровня образования, состояния здоровья и так далее, – говорит Юрий Калгушкин.А начиная с 1 апреля уже будут созданы районные, городские и областная призывные комиссии.– На них возложен ряд задач. Первая – это назначение призывников по командам для Вооруженных сил Украины и других воинских формирований. Вторая – предоставление отсрочки в соответствии со ст. 17 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» (в частности, по состоянию здоровья, для получения образования, для продолжения профессиональной деятельности, по семейным обстоятельствам), освобождение от призыва в соответствии со ст. 18 этого же закона, отправка в лечебные учреждения, направление запросов в органы Национальной полиции и другие, – перечисляет облвоенком.Юрий Калгушкин также отметил, что областная призывная комиссия создается с целью контроля работы районных комиссий и медицинских комиссий.– Если появляются жалобы, их рассматривает областная призывная комиссия. Также она занимается вопросами предоставления отсрочки, которые не предусмотрены статьей 17 закона о воинской обязанности, – уточняет Юрий Калгушкин.Одна из особенностей весеннего призыва нынешнего года – сокращение планового задания по отправке призывников в воинские части.– Сокращение по сравнению с осенним призывом 2020 года – на 13%, – говорит Юрий Калгушкин. – Однако за счет плана по комплектованию воинских частей Национальной гвардии и Государственной пограничной службы общее плановое задание для Харьковского ТЦК увеличилось на 10%.По словам облвоенкома, идет постепенный переход на комплектование украинской армии контрактниками.– На сегодня сохраняется такое соотношение: 15% – военнослужащие срочной службы и 85% – военнослужащие по контракту. В дальнейшем количество военнослужащих по контракту будет только расти, – уверяет Юрий Калгушкин.Еще одной особенностью этого весеннего призыва будет то, что, как и в прошлом году, он пройдет в условиях карантина.– Мы учитываем постановление Кабмина №1236 от 9 декабря 2020 года относительно введения карантина, – рассказывает Юрий Калгушкин. – У нас есть опыт, который мы используем во время подготовки к призыву и в этом году. Во-первых, обеспечение бесплатного тестирования призывников на Covid-19. Это либо экспресс-тест, либо ПЦР либо ИФА. Второе – обеспечение призывников, особенно на сборном пункте, индивидуальными средствами защиты. Третье – входной контроль. То есть призывники, которые прибывают на сборный пункт областного ТЦК, проходят внешний осмотр и измерение температуры. Ну и, безусловно, соблюдение санитарной дистанции в полтора метра – это обязательно. Кроме того, все помещения, где находятся призывники – столовая, помещение для встречи с представителями воинских частей, спальни, – обязательно обрабатываются дезраствором.Военный комиссар также уточнил, что если на сборном пункте областного ТЦК у призывника во время тестирования выявлен Covid-19, он снимается с отправки и направляется на лечение.– Призывники становятся военнослужащими во время пребывания на сборном пункте, если есть приказ комиссара областного ТЦК об их отправке в ту или иную часть. До этого момента они считаются гражданскими и должны лечиться в обычных гражданских больницах. А после сборного пункта мы можем направлять их в военный госпиталь, – поясняет Юрий Калгушкин. – Все результаты тестирования будут в личных делах, которые передаются военные части.Сейчас призывают мужчин от 18 до 27 лет, которых медкомиссия признала пригодными к военной службе и у которых нет оснований для отсрочки или освобождения от армии. Что касается призывников, которым еще не исполнилось 20 лет, то их будут призывать только по желанию.– По закону призывной возраст в Украине – с 18 лет. Но в последние два-три года юноши, которым исполнилось 18–19 лет, призываются не в обязательном порядке, а исключительно по их желанию. Если такие призывники и их родители согласны, они пишут соответствующее заявление на имя военного комиссара, которое потом прикладывается к личному делу, и призываются на срочную военную службу. Кстати, весной прошлого года плановое задание для Харьковской области составляло тысячу призывников. Более 400 из них – это были юноши 18–19 лет, которые изъявили желание проходить срочную военную службу и были призваны, – говорит Юрий Калгушкин.Также военный комиссар напомнил, что срочники могут пользоваться социальными гарантиями.– Полное государственное обеспечение одеждой, питанием, местом проживания и так далее. Кроме того, каждому юноше, который призывается на срочную военную службу, выплачивается денежная помощь в размере 4400 гривен. За всеми призывниками сохраняются рабочее место и средняя заработная плата. При увольнении выплачивается десять должностных окладов, – перечисляет Юрий Калгушкин.Он подчеркивает, что военнослужащие срочной службы к боевым задачам в зоне ООС не привлекаются. По его словам, до 20% военнослужащих после девяти месяцев прохождения срочной службы проявляют желание служить по контракту.Не подлежат призыву и получают отсрочку для получения образования на весь период обучения граждане призывного возраста, которые обучаются:– в учреждениях общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения;– в учреждениях профессионального предвысшего образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам многоступенчатой системы образования;– в учреждениях профессионального предвысшего и/или высшего образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения очередной степени образования;– в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;– в интернатуре, аспирантуре либо докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.