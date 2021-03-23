Депутат фракции Блока Светличной Наталья Плотник прокомментировала акцию работников театров под ХОГА.

22 марта под стенами Харьковской областной государственной администрацией прошла акция протеста работников харьковских театров, которые пришли на пикет, чтоб выразить недовольство в адрес руководства по поводу задержек с выплатой зарплаты, сокращения финансирования культуры и ложных заявлений Айны Тимчук о размере средней зарплаты в театрах.«Люди искусства - это люди с тонкой душевной организацией. Даже пикет областной государственной администрации в их исполнении приобретает другие свойства. Требования, аплодисменты, лозунги, песни, плакаты, одновременный выход в эфир, выступления спикеров, декламации стихов - все это было сегодня в Харькове. Профессионально, изящно, доходчиво и артистично с одной стороны, остро, строго и требуя предусмотрено законодательством Украины отношение к работникам отрасли - с другой стороны.Работники учреждений искусства требовали то, что принадлежащее им по закону: заработную плату ежемесячно, 100% осуществления выплат за «академичность», извинений от руководительницы области за ложную информацию о средней заработной плате в театрах в размере 16000 гривен.Что получили в ответ?«Обещания» новоназначенного профильного заместителя председателя ХОГА, который, прибыв к нам из другой области, видимо еще не понял куда попал», - подчеркнула депутат Блока «Разом!».