В Харькове - 703 новых случая заболевания коронавирусом. По состоянию на 23 марта в городе с начала эпидемии зарегистрировано 65 388 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 96 259 случаев заболевания COVID-19, 12 660 человек находятся под медицинским наблюдением, 81 759 пациентов выздоровели, 1 830 - умерли.По состоянию на 23 марта, в области за сутки привито первой дозой вакцины 310 человек, всего с начала вакцинации – 3 699.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 23 марта в Украине зафиксировано 11 476 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 565 732 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 30 431 человек умер, 1 268 886 - выздоровели.