Конфликт двух водителей маршрутных автобусов в Харькове закончился поножовщиной. Как сообщили в патрульной полиции, инцидент произошел на улице Амурской.

Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили мужчину в тяжелом состоянии. Правоохранителям пострадавший рассказал, что работает водителем маршрутного автобуса, и у него возник конфликт с коллегой. Ссора закончилась поножовщиной, во время которой пострадавший водитель получил ножевые ранения грудной клетки и спины. Нападавший с места происшествия скрылся.Раненого водителя госпитализировали.Во время отработки вызова полицейские установили, что маршрутка, на котором уехал нападавший, находится на одной из АЗС: по предварительным данным, злоумышленник пересел в другую машину и уехал в неизвестном направлении.В ходе проверки собранной информации патрульным удалось установить местонахождение нападавшего и задержать его.На место прибыла следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливать следователи.По данный ГУ Нацполциии Харьковской области, правонарушителем оказался 50-летний гражданин Азербайджана. Выяснилось, что свою маршрутку он оставил на Московском проспекте и уехал на собственном автомобиле.Мужчину доставили в районное управление полиции для выяснения обстоятельств.Вещественные доказательства изъяты.Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит ограничение свободы на срок до 2 лет. Продолжается следствие.