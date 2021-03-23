Скиммеры – это мошенники, которые устанавливают скрытые устройства на банкоматах, после чего похищают деньги с карточек граждан. В киберполиции рассказали, как не стать жертвой злоумышленников.

Скимминг – это вид мошенничества, связанный с банковскими карточками. Преступные действия заключаются в том, что в банкоматах (чаще всего расположенных на улице) устанавливаются скрытые устройства, позволяющие считывать информацию с платежных карточек в процессе транзакции, сообщают в киберполиции.Получая доступ к такой информации, злоумышленники могут снимать деньги с чужих карточных счетов.В середине марта киберполиции сообщила, что в Киеве будут судить организованную преступную группу, которая занималась именно такой противоправной деятельностью.Злоумышленники изготавливали специальные скимминг-устройства, копирующих данные магнитных лент банковских карт, и устанавливали в картоприемник банкоматов. Они также устанавливали миникамеры, направленные на клавиатуру банкоматов, и записывали процесс введениями людьми PIN-кодов карточек.В дальнейшем участники группы изготавливали дубликаты карт, с которых снимали наличные (таких операций они совершили около четырех тысяч). Одному из государственных банков были нанесены убытки в размере более 1,5 млн грн.Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Чтобы минимизировать риск, связанный со скимминговым мошенничеством, в киберполиции советуют:- пользоваться банкоматами, расположенными в отделениях банков, гипермаркетах и освещенных многолюдных местах, где злоумышленникам сложно незаметно установить сторонние приборы;- внимательно осматривать банкомат перед использованием. Если замечено несоответствие элементов по цвету или подозрительные детали, лучше отдать предпочтение другому банкомату;- не сообщать никому данные банковской карты (особенно CVV и PIN-код)- не передавать карту третьим лицам при расчетах в заведениях питания, магазинах и т.д.;- при вводе PIN-кода необходимо прикрывать клавиатуру рукой, это поможет предотвратить кражу данных с помощью скрытых видеокамер.