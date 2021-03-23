В Харькове стоило бы ввести карантин по уровню красной зоны.

Об этом в комментарии "АТН" сообщил консультант Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов.По его словам, с понедельника, 22 марта, ситуация в регионе не улучшилась, учреждение переполнено: нет свободных коек ни в палатах, ни в реанимации.- Я считаю, что Харьков должен быть в красной зоне и даже должен был быть еще неделю назад. Это будет уносить жизни людей, так как переполнены больницы, потому что не хватает кислорода, потому что люди не могут получать адекватную медицинскую помощь из-за этого. Кислород, простите, заменить нечем. Можно ставить 150 дополнительных коек, но если не будет кислорода хватать всем пациентам, нуждающимся, то, соответственно, будут смерти, - сказал Корсунов.Напомним, с 23 марта Харьковская область - в оранжевой карантинной зоне. В желтой зоне на данный момент осталась только Херсонская область. В красной зоне находятся Киев и восемь областей - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая. Все остальные области попали в оранжевую зону.