Авария произошла сегодня, 23 марта, на улице Новгородской. Фото с места происшествия опубликовали в соцсетях.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Renault logan решил развернуться через двойную сплошную и врезался в едущую во встречной полосе бетономешалку.Легковушка получила значительные механические повреждения.В результате аварии пострадали водитель и пассажир Renault logan: с места происшествия их госпитализировали.Как сообщили в патрульной полиции, участниками ДТП стали два грузовика - бетономешалка Man и Volkswagen Crafter.Обстоятельства аварии устанавливает следственно-оперативная группа.