Авария произошла сегодня, 23 марта, на улице Новгородской. Фото с места происшествия опубликовали в соцсетях.По словам очевидцев, водитель автомобиля Renault logan решил развернуться через двойную сплошную и врезался в едущую во встречной полосе бетономешалку.
Легковушка получила значительные механические повреждения.
В результате аварии пострадали водитель и пассажир Renault logan: с места происшествия их госпитализировали.
Как сообщили в патрульной полиции, участниками ДТП стали два грузовика - бетономешалка Man и Volkswagen Crafter.
Обстоятельства аварии устанавливает следственно-оперативная группа.