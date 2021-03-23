Авария произошла сегодня, 23 марта, на улице Новгородской. Фото с места происшествия опубликовали в соцсетях.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Renault logan решил развернуться через двойную сплошную и врезался в едущую во встречной полосе бетономешалку.

Легковушка получила значительные механические повреждения.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир Renault logan: с места происшествия их госпитализировали.

Как сообщили в патрульной полиции, участниками ДТП стали два грузовика - бетономешалка Man и Volkswagen Crafter.

Обстоятельства аварии устанавливает следственно-оперативная группа.

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