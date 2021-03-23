Депутат Блока Светличной в областном совете Наталья Плотник прокомментировала акцию протеста работников театров под областной администрацией.

22 марта в Харькове состоялась акция протеста работников культуры, которые организовали пикет областной администрации из-за задержек с выплатой зарплаты, сокращения финансирования культуры и ложных высказываний главы ХОГА Айны Тимчук о высокой зарплате в театрах.«В наших театрах работают высокопрофессиональные актеры, режиссеры, музыканты и работники производственных цехов, которые заслуживают уважительного отношения к их труду со стороны власть имущих.Не пытайтесь «сталкивать лбами» работников культуры, медицинских работников и педагогов. Все они важны для харьковчан. И все за свой труд должны получать достойную заработную плату. Своевременно. С уважением. Потому что каждый из них лучший. И за каждого из них мы будем стоять горой», - подчеркнула Наталья Плотник.